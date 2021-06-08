Пакистан отказался предоставить свою базу США

Пакистан не предоставит свои военные объекты для США, которые выводят свои силы из Афганистана. Об этом заявил глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши.

"Мы хотим, чтобы мирный процесс (в Афганистане) продвигался вперед вместе с выводом войск. Мир не считает Пакистан частью проблемы", - сказал министр в интервью телеканалу Geo News.

"Поиск баз может быть их желанием. О том, чтобы дать им основания, не может быть и речи, мы должны видеть наш интерес", - добавил он.

Ранее газета New York Times сообщала, что Вашингтон ведет переговоры с Исламабадом о предоставлении опорного пункта для сбора развединформации и нанесении контртеррористических ударов после того, как войска США будут выведены из Афганистана. США не подтверждают факт проведения переговоров о предоставлении базы Пакистаном.

Пентагон намерен завершить начавшийся 1 мая вывод войск из Афганистана до 11 сентября.