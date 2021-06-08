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Пропавших россиян будут отслеживать по их геолокации

Пропавших россиян будут отслеживать по их геолокации

Во вторник Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, который позволит правоохранительным органам иметь доступ к данным о местоположении мобильных телефонов пропавших граждан.

Документ ко второму чтению дополнили положениями о необходимости получать судебное решение в течение 48 часов с начала поиска, суд должен быть оповещен в течение 24 часов после получения данных о геолокации. Также в течение 48 часов с начала проведения оперативно-разыскного мероприятий полиция должна получить разрешение суда либо прекратить поиск пропавшего по геолокации.

"Оперативные службы смогут искать пропавших людей по местоположению их мобильных телефонов, не дожидаясь разрешения суда", - отметил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что при поиске "счет идет на часы, промедление может стоить человеку жизни".

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