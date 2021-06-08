Пропавших россиян будут отслеживать по их геолокации

Во вторник Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, который позволит правоохранительным органам иметь доступ к данным о местоположении мобильных телефонов пропавших граждан.

Документ ко второму чтению дополнили положениями о необходимости получать судебное решение в течение 48 часов с начала поиска, суд должен быть оповещен в течение 24 часов после получения данных о геолокации. Также в течение 48 часов с начала проведения оперативно-разыскного мероприятий полиция должна получить разрешение суда либо прекратить поиск пропавшего по геолокации.

"Оперативные службы смогут искать пропавших людей по местоположению их мобильных телефонов, не дожидаясь разрешения суда", - отметил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что при поиске "счет идет на часы, промедление может стоить человеку жизни".