Отставку главы Народного Собрания Дагестана рассмотрят 9 июня

Очередное заседание Народного Собрания Дагестана, на котором рассмотрят вопрос отставки спикера Хизри Шихсаидова, состоится 9 июня, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Отмечается, что заседание состоится завтра в 10:00 по московскому времени.

Напомним, что Шихсаидов вчера объявил о своем уходе с поста председателя Народного Собрания Дагестана. Ранее он также покинул должность главы регионального штаба "Единой России".