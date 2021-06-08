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Отставку главы Народного Собрания Дагестана рассмотрят 9 июня

Отставку главы Народного Собрания Дагестана рассмотрят 9 июня

Очередное заседание Народного Собрания Дагестана, на котором рассмотрят вопрос отставки спикера Хизри Шихсаидова, состоится 9 июня, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Отмечается, что заседание состоится завтра в 10:00 по московскому времени.

Напомним, что Шихсаидов вчера объявил о своем уходе с поста председателя Народного Собрания Дагестана. Ранее он также покинул должность главы регионального штаба "Единой России".

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Вестник Кавказа

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