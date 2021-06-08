Forbes назвал самые прибыльные российские компании за 2020 год
Журнал Forbes опубликовал список самых прибыльных российских компаний по результатам прошлого года.
Первое место занял "Сургутнефтегаз", заработавший 743 млрд рублей. При том без учета переоценки, связанной с курсом валют, прибыль компании упала в 2020 году до 165 млрд рублей с 393 млрд рублей годом ранее. Второе место в рейтинге досталось компании "Норильский никель", чистая прибыль упала на 29% и составила 264 млрд рублей.
Тройку лидеров замыкает, как и в 2019 году, "Роснефть". Прибыль компании за год сократилась более чем в четыре раза - до 181 млрд рублей.
Следом идут Атомэнергопром (дочернее предприятие госкорпорации "Росатом") и "Газпром", который за год переместился с первого на пятое место. Выручка компании упала на 17%, а прибыль - на 87% – до 162,4 млрд рублей, причиной обвала стал рост доллара и евро по отношению к рублю.
Некоторые компании в пандемию выиграли: прибыль "Русгидро" за год выросла в 73 раза; ритейлер "Магнит" нарастил в 2020 году прибыль на 245%; "Мегафон" увеличил прибыль на 227%.
Вестник Кавказа
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