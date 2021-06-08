Россиян ждет короткая рабочая неделя

Роструд напомнил, что следующая рабочая неделя в России будет короткой из-за переноса праздничного выходного дня с субботы на понедельник.

"При пятидневной рабочей неделе в июне этого года граждан ожидает одна короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России 12 июня. Праздник выпадает на субботу, и поэтому выходной переносится на понедельник 14 июня. Таким образом, россиян ожидают длинные выходные с 12 по 14 июня включительно", - сообщили в пресс-службе Роструда.

Следующие длинные выходные случатся в России только в ноябре.