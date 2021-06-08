Как спасали Евро-2020

Два дня осталось до старта многострадального Чемпионата Европы по футболу 2020, перенесенного на год из-за пандемии. Провести турнир с играми в 11 странах всегда представлялось сложной задачей, а из-за коронавируса это стало практически невозможным. Президент УЕФА Александр Чеферин поделился с New York Times тем, какие трудности пришлось преодолеть, причем большинство из них не связано с пандемией.

Проведение матчей в 11 странах означало, что нужно найти 11 городов и 11 стадионов, способных принять их. Это подразумевало создание команд для управления каждой из площадок и организацию бронирования десятков отелей для размещения всех желающих посетить мероприятие. Нужно было решать проблемы с юрисдикциями и языковыми барьерами, налоговыми органами, законами и политическими сложностями, а также футбольной политикой, валютами и визовыми правилами. Все эти проблемы не связаны с короновирусом.

Впервые за 61-летнюю историю чемпионат Европы, который начинается в пятницу с матча между Италией и Турцией в Риме, проводится в масштабах всего континента. Игры Чемпионата будут проходит в рамках расписания, которое должно быть достаточно фиксированным, чтобы несколько стран могли играть большую часть игр на родной земле, но при этом достаточно гибким, чтобы его можно было изменить в соответствии со вспышками коронавируса и ограничениями на поездки. После финального свистка 11 июля у организаторов наверняка будет только одна эмоция - облегчение. Александр Чеферин заметил, что все это было не его идеей.

Идея панконтинентального чемпионата Европы была детищем Мишеля Платини, предшественника Чеферина на посту президента УЕФА. Платини предложил идею проведения общеевропейского праздника в 2012 году. Однако к 2015 году Платини покинул свой пост, став одним из многих футбольных чиновников, ушедших в результате коррупционного скандала. Но его концепция никуда не делать. Когда Чеферин стал президентом УЕФА в 2016 году, он решил продолжить реализацию многонациональной концепции.

Хотя были некоторые проблемы - Брюссель потерял статус города-участника в 2017 году из-за того, что не смог гарантировать, что обещанный стадион будет готов. К марту 2020 года почти все необходимое было готово, и интерес к турниру начал расти. Но затем пандемия остановила все.

"Какое-то время мы все были немного растеряны, - говорил Мартин Каллен, ответственный за турнир директор УЕФА. -Как мы собираемся это сделать? Как мы будем двигаться вперед? Это касается не только футбола, а всего общества. Мы не знали, чего ожидать даже на следующей неделе."

Отмена чемпионата, по словам Чеферина, стала бы разрушительным финансовым ударом, который поставил бы под угрозу будущее некоторых федераций, которые зависят от стипендий от руководящего органа европейского футбола. "Если отложить Чемпионат, то можно вести переговоры, и потери будут меньше, - сказал Чеферин. - Но если сказать, что мы вообще не будем проводить игры, это будет иметь большие финансовые последствия".

После пары недель рассмотрения возможных вариантов - включая предложение, а затем отказ от возможности проведения всего турнира в России или Англии - и обсуждений с участием множества партнеров, от политиков до владельцев стадионов, спонсоров и вещателей, тяжелая работа по спасению многонациональной мозаики началась заново.

Поначалу все шло нормально. Перенос турнира на те же даты год спустя решил проблемы с графиком, и, поскольку товары с логотипом Евро-2020 были отправлены в производство, название турнира сохранили.

Фактически, к осени 2020 года было решено придерживаться первоначального плана, насколько это возможно, с одной важной поправкой: даже в условиях пандемии каждый город-организатор должен будет предусмотреть условия, позволяющие болельщикам посещать матчи. Требование показалось обременительным и привело к напряженным диалогам между УЕФА и правительствами стран и регионов. По словам официальных лиц, это решение было частично принято из-за финансовой необходимости - финансовые прогнозы УЕФА на турнир были пересмотрены в сторону понижения как минимум на 300 миллионов евро, но организаторы также сочли, что возвращение болельщиков, даже в ограниченном составе, было символически важным.

"Мы хотим вернуться к нормальной жизни на футбольных стадионах", - сказал Каллен. Но продолжилась, а некоторые страны начали развертывать свои программы по вакцинации, потребность в присутствии болельщиков поставила под угрозу возможность проведения матчей в четырех городах.

В итоге выбыли только два города. Дублин, где политики всегда говорили, что в нынешних условиях игры с болельщиками невозможны, вышел из игры первым. Ирландия не прошла квалификацию для участия в турнире, и в УЕФА посчитали маловероятным, что многие болельщики приедут на игры в Ирландии из-за ограничений на поездки.

Испанский Бильбао столкнулся с другой проблемой. Это крупнейший город баскского региона, где до сих пор сохраняются сильные сепаратистские настроения, был для УЕФА странным выбором. Сборная Испании не играла в этом регионе с 1967 года, и, похоже, город попал в список только потому, что глава испанской футбольной федерации (кстати, уже покинувший свой пост) выдвинул его кандидатуру. Однако многие жители города, любящие футбол, в конце концов свыклись с мыслью о том, что необходимо принять у себя другие команды, и местные власти приветствовали возможность привлечь внимание международной общественности к региону.

Когда игры были отменены после того, как в УЕФА почувствовали, что условия, необходимые для посещения болельщиками, никогда не будут выполнены, разъяренные местные власти публично осудили это решение и пообещали, что возместят понесенные потери. Чеферин выразил сочувствие и предложил городам региона принять будущие игры, но через несколько недель ему и организаторам пришлось бороться с новыми трудностями.

В мае руководство УЕФА провело экстренное совещание, узнав, что новые правила в Шотландии могут привести к помещению в карантин целой команды, если хотя бы у одного игрока придет положительный тест на коронавирус.

Вскоре было принято решение отказаться от размещения Чехией и Хорватией командных баз в стране (Шотландия уже объявила, что будет тренироваться в Англии).

Два дня спустя Шотландия сообщила, что одному из игроков пришел положительный результат на коронавирус. Он и шесть товарищей по команде остались дома после товарищеского матча в Нидерландах. Их отсутствие подчеркнуло еще одно изменение, введенное в этом году: командам было разрешено путешествовать с 26 игроками вместо обычных 23.

Возможно, все проблемы по-прежнему не решены. Есть опасения по поводу четвертьфинального матча, который состоится 2 июля в Мюнхене, поскольку один из участников будет путешествовать из Англии, на которую распространяются новые, более жесткие правила для поездок (игра все еще может быть перенесена в другое место). "У нас всегда должен быть план, B, C или D", - сказал Каллен, отметив, что теперь УЕФА имеет опыт адаптации к непредвиденным обстоятельствам после переноса Лиги чемпионов.

Даже высокопоставленным представителям УЕФА пришлось пересмотреть свои планы поездок: они разделятся на две группы, чтобы посетить все 11 городов-организаторов, одну из этих групп возглавит Чеферин, а другую - его главный заместитель Теодор Теодоридис. Их маршруты были тщательно спланированы до 21 июня, ключевой даты, которую назначил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, чтобы "разблокировать" Англию от большинства оставшихся связанных с пандемией ограничений на социальные контакты.

Чеферин сказал, что планирует перед турниром поговорить с высокопоставленными британскими политиками, включая Джонсона, и что он все еще надеется получить поддержку британского правительства для полного открытия стадиона Уэмбли для финала в Лондоне в июле.