Партия Саакашвили вошла в парламент Грузии

Члены избирательного блока "Единое национальное движения – Сила в единстве" приступят к парламентской работе с сегодняшнего дня.

Отмечается, что фракцию в парламенте представят 32 депутата во главе с Хатией Деканоидзе. Ее заместителями будут Леван Бежашвили, Георгий Ботковели и Нато Чхеидзе.

Подчеркивается, что это будет самая крупная оппозиционная фракция, объединяющая всех депутатов от блока "Нацдвижения", за исключением Григола Вашадзе, Саломе Самадашвили, Тамар Кордзая и Хатуны Самнидзе.

Стоит добавить, что, несмотря на это, фракция не подпишет предложенное главой Евросовета Шарлем Мишелем компромиссное соглашение и не станет занимать в парламенте какие-либо должности.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" руководитель Института стратегии управления Петре Мамрадзе, "Единое национальное движение" в конечном итоге пошло против воли Михаила Саакашвили, когда согласилось войти в парламент. "Напомню, что Саакашвили вместе со своим дядюшкой Тимуром Аласания категорически призывал членов своей партии ни в коем случае не входить в парламент, и в Грузии все слышали это в записи. Они требовали от "ЕНД" создать альтернативное правительство или комитет спасения, взять в руки власть и так далее. Все эти призывы были, конечно же, абсолютно далеки от реальности", - напомнил он.

"Эту позицию не поддерживал никто, ни сторонники ЕНД, ни в целом общественность, и в итоге такая ситуация привела к тому, что им пришлось все-таки войти в парламент. Конечно, свою роль сыграло и то, что западные партнеры Грузии, представители Европарламента, выступали за то, чтобы все партии, прошедшие порог на парламентских выборах, вошли в парламент и работали там. Порой европейцы жестко указывали, что не войти в парламент означает предать интересы выборщиков, доверившихся данной партии, отдавших ей голоса. Поэтому в конце концов бывшая команда Саакашвили сообразила, что либо она уходит в политическую могилу, либо надо ослушаться своего лидера, что и было сделано", - пояснил Петре Мамрадзе.

При этом никакого позитива от работы ЕНД в парламенте ожидать не стоит. "Это деструктивная сила, я хорошо лично знаю многих членов этой партии. Во фракцию ЕНД в парламенте, в основном, вошли очень богатые люди, долларовые миллионеры и мультимиллионеры. В парламенте они будут преследовать личные интересы, которые не совпадают с интересами народа Грузии и грузинского государства. Конечно, они будут думать о себе, как это было и раньше, впрочем, это характерно и для текущей власти "Грузинской мечты", также следующей за интересами капитала, в Грузии это очень явно заметно", - констатировал политолог.

"Те, у кого власть, богатеют за счет обнищания остального населения. Так что их действия в парламенте будут разрушительными скорее, чем созидательными. При этом ЕНД будет активно прикрываться тем, что они являются единственной прозападной силой в Грузии, настаивать, что все остальные – это как бы "российские проекты", несмотря на то, что в процессе переговоров именно они несколько раз жестко выступали против предложений западных партнеров. Тем не менее, эту афишу, это прикрытие они сохраняют за собой", - заключил Петре Мамрадзе.