В России впервые с марта выявили 9 977 случаев коронавируса

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще почти 10 тыс случаев заражения - максимум с 14 марта.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 9 977 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 497 (15%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 3 817 (максимум с 14 мая), в Петербурге - 846, в Московской области - 776. В Крыму 107 новых случаев заболевания, в Краснодарском крае - 98, в Ставропольском крае - 54, в Дагестане - 50, в Кабардино-Балкарии - 13, в Карачаево-Черкесии - 13, в Ингушетии - 12, в Чечне - 11, в Адыгее - 8, в Северной Осетии - 8.

Суточный прирост составил 0,19%, общее число инфицированных достигло 5 145 843 человек.

Выписаны за сутки 8 883 человека, за весь период - 4 752 085 человек.

Умерли за сутки 379 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 124 496 человек.