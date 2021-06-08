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Под Петербургом ввели особый режим из-за радиационной опасности

Под Петербургом ввели особый режим из-за радиационной опасности

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко с 10.00 утра 8 июня ввел режим повышенной готовности в деревне Кузьмолово во Всеволожском районе.

К концу мая на территории деревни сложилась обстановка, которую власти признали «предрасположенной к возникновению радиационного загрязнения». Проблемы возникли на территории Радиационного комплекса, входившего раньше в состав ФГУП «Прикладная химия». По предварительным данным, причиной введения режима повышенной готовности стал неулаженный спор об охране опасных объектов на ФГУП «Прикладная химия».

Границы зоны возможной ЧС определили как территорию Радиационного комплекса плюс один километр, сообщает 47news.

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