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В Грузии началась вакцинация работников сферы туризма

В Грузии началась вакцинация работников сферы туризма

Вакцинация от COVID-19 членов туристического сектора началась в регионах Грузии, сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма.

Представители туриндустрии будут вакцинироваться в Тбилиси, Батуми и Телави.

По последним данным, регистрацию на прививку прошли более трех тыс работников туристической сферы.

В ведомстве отмечают, что вакцинироваться добровольно смогут все занятые в туристическом бизнесе. 

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Вестник Кавказа

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