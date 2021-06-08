В Грузии началась вакцинация работников сферы туризма
Вакцинация от COVID-19 членов туристического сектора началась в регионах Грузии, сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма.
Представители туриндустрии будут вакцинироваться в Тбилиси, Батуми и Телави.
По последним данным, регистрацию на прививку прошли более трех тыс работников туристической сферы.
В ведомстве отмечают, что вакцинироваться добровольно смогут все занятые в туристическом бизнесе.
Вестник Кавказа
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