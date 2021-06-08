В Грузии началась вакцинация работников сферы туризма

Вакцинация от COVID-19 членов туристического сектора началась в регионах Грузии, сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма.

Представители туриндустрии будут вакцинироваться в Тбилиси, Батуми и Телави.

По последним данным, регистрацию на прививку прошли более трех тыс работников туристической сферы.

В ведомстве отмечают, что вакцинироваться добровольно смогут все занятые в туристическом бизнесе.