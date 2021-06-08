Иранский министр едет в Баку для достижения итогового соглашения по железным дорогам

Министр дорог и градостроительства Исламской республики Иран Мухаммед Эслами 8-9 июня совершит визит в Азербайджан. Цель поездки - обсуждение совместных транспортных проектов. Об этом Trend сообщили в посольстве ИРИ в Азербайджане.

Официальный визит Эслами начнется посещением Нахчывана, откуда он отправится в Баку.

В ходе двухдневного визита иранский министр собирается достичь итоговых договоренностей по совместным проектами ИРИ и Азербайджана в сфере дорог и железнодорожных грузоперевозок.