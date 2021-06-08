Северный Кавказ остался в лидерах по безработице

Самый высокий процент безработицы зафиксирован на Северном Кавказе, Алтае и Тыве. Об этом сообщают данные Росстата за период февраля-апреля текущего года.

Лидером по уровню безработицы является Ингушетия - 32,2%. Следом идет Тыва, где проблемы с трудоустройством возникали у 20,4%. Тройку регионов с высоким уровнем безработицы замкнула Чечня с 18,1%. Четвертое и пятое места заняли Дагестан - 16,4% и Республика Алтай - 14,7%.

Наиболее благополучно с безработицей обстоят дела в Ямало-Ненецком автономном округе (2,4%). Следом расположились Санкт-Петербург и Чукотка – 2,5%, четвертое и пятое места заняли Татарстан — 2,8% и Москва — 3%.

Стоит отметить, что возраст большей части безработных граждан составляет 30-34 года. Росстат отмечает, что велико число безработных и в более молодом возрасте – в группах от 20 до 29 лет.