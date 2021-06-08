В Самарканде ограничили подачу питьевой воды

В Самарканде вводится график подачи воды, водоснабжение будет осуществляться восемь часов в сутки.

Вода будет доступна с 06.00 до 10.00 утра и с 18.00 до 22.00 вечера. Как долго водоснабжение будет осуществляться по такому графику, не сообщается. Ограничение введено из-за спада уровня грунтовых вод, что нарушило работу насосного оборудования на станциях 3 и 4. График введен в следующих районах города: массив "Саттепо", микрорайон "А" и "Б", "Буюк ипак йўли", "С. Бухорий" и "Амир Темур", пишет Sputnik Узбекистан.

Напомним, в регионе стоит аномальная жара и засуха, это стала причиной дефицита воды.