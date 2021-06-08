Мясников рассказал, почему опасно принимать корвалол

Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что многие люди при проблемах с сердцем принимают корвалол, однако при сердечном приступе это может привести к серьезным последствиям.

Корвалол работает как успокоительное, он содержит фенобарбитал, который когда-то был мощным снотворным. Именно седативный эффект лекарства опасен при настоящем сердечном приступе, так как усыпит бдительность больного, рассказал врач.

"Это только отсрочит обращение к медицинской помощи, и часто это заканчивается печально", - добавил телеведущий в эфире телеканала "Россия 1".