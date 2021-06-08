В Грузии число заражений коронавирусом превысило 350 тыс

В Грузии за последние сутки выявили 1 023 новых случаев коронавируса, с начал пандемии в стране инфицированы 350 428 человек, сообщается на официальном сайте StopCov.

За сутки скончались 17 человек, за все время - 4 951. Выписаны за сутки 510 пациентов, с начала пандемии вылечились 335 029 пациентов.

Суточный показатель инфицирования составил 3,47%, за последние 14 дней – 2,81%.

В карантине находятся 35 человек, в стационарах наблюдаются 3 333, в ковид-гостиницах остаются 635.

В Грузии прививки от коронавируса сделали 178 738 человек, за сутки – 5 455 человек.