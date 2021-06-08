Посольство США опровергло встречу Пашиняна и Саркисяна с американским дипломатом

Посольство США в Армении опровергло слухи о встрече посла Лин Трейси с и.о. премьера Николом Пашиняном и президентом страны Арменом Саркисяном во время визита в Сюник. Согласно более ранним сообщениям, когда в апреле Пашинян приехал в Сюникскую область, там уже была посол США, и якобы в одном из отелей они проводили закрытую встречу. Утверждалось, что там присутствовали и представители Азербайджана.

В заявлении посольства США в Армении говорится, что поездка Трейси в Сюник не была как-то сопряжена с посещением региона другими политиками, и будучи там, дипломат не виделась ни с Пашиняном, ни с Саркисяном.

Согласно информации дипведомства, цель визита посла состояла в том, чтобы ознакомиться с ситуацией в борьбе с коронавирусом и оценить результаты 44-дневной карабахской войны. Отмечается, что Трейси виделась с получателями американских грантов и обсуждала продолжение этих проектов, направленных на развитие региона.