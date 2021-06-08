Путин: говорить о победе над пандемией рано

Президент России Владимир Путин заявил, что говорить о победе над пандемией коронавируса рано, однако призвал мир вынести уроки из этого.

"Хотя еще рано говорить о победе над коронавирусом, уже сейчас надо задуматься над тем, какие уроки извлечь из этой беды, как действовать в будущем при возникновении подобных ситуаций", — отметил российский лидер в приветственном обращении участникам "Примаковских чтений". Позицию главы государства озвучил его помощник Юрий Ушаков.

Он также процитировал слова Путина о том, что борьба с пандемией требует объединения усилий мирового сообщества.