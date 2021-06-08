Помощник Путина: С отношениями России и США нужно "что-то делать"

Взаимоотношения России и Соединенных Штатов находятся на самой низкой точке с окончания холодной войны, что опасно для всего человечества, сказал помощник президента России Юрий Ушаков , передает корреспондент "Вестника Кавказа" с конференции "Примаковские чтения".

"Взаимодействие двух стран находится, пожалуй, на самой низкой точке со времен холодной войны, и понятно, что с этим нужно что-то делать, ведь реальные риски создаются не только для этих двух крупных стран, но и для всего мира", - сказал он.

Ушаков также дал понять, что ситуация в мире осложняется, деградирует мировая система безопасности. Особое беспокойство вызывает напряженность между Востоком и Западом, добавил представитель Кремля.