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Пенсионеры в Курской области получат по три тысячи рублей после вакцинации от коронавируса

Пенсионеры в Курской области получат по три тысячи рублей после вакцинации от коронавируса

Власти Курской области приняли решение выделить из бюджета региона средства, чтобы выплатить гражданам старше 65 лет по три тыс рублей за прививку от коронавируса.

Выплату могут получить более 197 тыс жителей Курской области.

"Средства в размере 3 тысячи рублей получат граждане, постоянно проживающие на территории региона, которые привились первым компонентом в период с 1 сентября 2020 года и будут привиты до 30 ноября 2021 года; то есть те, кто уже привился, получат выплату тоже", - сообщает в понедельник областная администрация, пишет РИА Новости.

Деньги пойдут на тот же счет, куда гражданам поступает пенсия.

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Вестник Кавказа

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