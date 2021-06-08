Грозы с градом прогнозируются в Москве до четверга

В Москве и Подмосковье "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы продлен до утра четверга.

"Погода в Москве и Подмосковье потенциально опасна. Ветер 12-17 м/с. Период предупреждения - с 9:00 8 июня до 9:00 10 июня. Гроза. Период предупреждения - с 9:00 8 июня до 9:00 10 июня", - сообщает Гидрометцентр России.

Во вторник в регионе ожидается 22-25 градусов тепла, облачно. Во второй половине дня ливни с грозами, возможен град.