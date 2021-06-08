Лавров может принять участие в саммите РФ - США в Женеве

В МИД РФ считают, что министр иностранных дел России Сергей Лавров может принять участие в саммите РФ - США, намеченном на 16 июня в Женеве.

"Исхожу из того, что да. Но пока до конца не проведено согласование формата и состава", - пояснил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что согласование повестки и места встречи президентов еще находится в работе. Также не исключено, что в саммите президентов Владимира Путина и Джо Байдена примет участие посол США в РФ Джон Салливан.

Известно, что госсекретарь Энтони Блинкен войдет в состав американской делегации в Женеве.