Второй тур выборов в Армении неизбежен?

В команде и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна считают, что второй тур парламентских выборов неизбежен, пишет издание "Грапарак".

Как отмечает газета, в правящей команде считают, что партия "Гражданский договор" не наберет 50% + 1 голос в первом туре, как и другие политические силы.

Согласно Избирательному кодексу, на формирование коалиции отводится шесть дней, в течение которых максимум три силы должны создать коалицию, у которой будет 54%.

Если этого не произойдет, то будет объявлен второй тур, который состоится на 28-й день после первого голосования. В нем примут участие два партии блока, за которые проголосовало наибольшее число избирателей. Победившей во втором туре партии автоматически присуждается 54% голосов.

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, план вывода парламентских выборов во второй тур может быть основным для Никола Пашиняна. "Учитывая, насколько за последний месяц упала поддержка Пашиняна и "Гражданского договора", власти, очевидно, уже не надеются победить в первом туре – для протестного голосования "лишь бы не Никол" достаточно вариантов, чтобы более 50% избирателей могли отдать голоса де-факто против Пашиняна. На коалицию у действующих властей тем более никакой надежды нет, поскольку все остальные партии, которые смогут пройти в парламент, немедленно объединятся против "Гражданского договора", опять же, с идеей "лишь бы не Никол", независимо от того, кто это будет, поскольку всю оппозицию сейчас объединяет антипашиняновская линия", - прежде всего сказал он.

"Однако армянское законодательство так устроено, что Пашинян может быть спокоен за первый тур, даже если он получит около 25% голосов, что в других странах считалось бы провалом правящей партии. Дело именно в требовании, что правительство должна сформировать коалиция, обладающая не менее чем 54% мест в парламенте. Поскольку голосование будет протестным, оно будет хаотическим – в выборах не участвует такая сила, которая могла бы объединить людей вокруг себя, все партии скорее отталкивают от себя избирателей, чем привлекают, а значит, распределение голосов будет относительно равномерным, и никакие три оппозиционные партии не смогут суммарно собрать большинство. Де-факто первый тур Никол Пашинян проиграет, но де-юре в первом туре его не смогут победить", - обратил внимание Андрей Петров.

"Таким образом, уже сейчас "Гражданский договор" может быть нацелен на второй тур. Прежде всего это означает определение наиболее вероятного соперника и борьбу против него. По всем текущим опросам таковым является ультранационалистический блок "Армения" во главе с одним из зачинщиков нагорно-карабахского конфликта и идеологом современного армянского национализма Робертом Кочаряном. Стоит ожидать, что в скором времени Пашинян развернет целенаправленную кампанию против Кочаряна и начнет раскрывать имеющийся компромат, хотя для борьбы с таким соперником, чьи преступления в Армении хорошо помнят и так, нет нужды в каких-то переворачивающих ситуацию разоблачениях. По сути, второй тур будет довольно безрадостным для избирателей – им придется выбирать из двух зол меньшее. В таких условиях зло Пашиняна пока представляется меньшим, чем зло Кочаряна", - заключил старший аналитик "Вестника Кавказа".