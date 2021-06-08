Граждане Индии хотят приехать в Россию на вакцинацию

В российское посольство в Нью-Дели поступили десятки запросов от местных граждан, они хотят знать, можно ли поехать на вакцинацию в Россию.

"Интерес к теме вакцинного туризма со стороны индийских граждан действительно большой. С каждым днем растет число обращений в посольство по данному вопросу как от физических, так и юридических лиц. Таких обращений уже десятки", - сообщил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС заведующий консульским отделом посольства РФ, старший советник Андрей Федоров.

Он напомнил, что официально "вакцинного туризма" в Россию еще нет. "Конечно, пока мы таких виз никому не даем и давать не можем. Мы исходим из целесообразности дождаться завершения процесса формирования правовых условий для вакцинации в России иностранных граждан на платной основе", - добавил Федоров.

По его словам, "запуск соответствующих программ будет способствовать дальнейшему укреплению российско-индийского сотрудничества по борьбе с COVID-19".

В Индии за минувшие сутки впервые с начала апреля выявили менее 100 тыс случаев коронавируса. Общее число инфицированных составляет 28,996 млн, Индия занимает второе место в мире после США по общему числу случаев заражения и третье место по количеству летальных исходов (после США и Бразилии).