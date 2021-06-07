Зеленский обсудил с Байденом поставку 900 тыс доз вакцины от COVID-19

В понедельник, 7 июня, состоялся телефонный разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, в ходе которого cстороны обсудили планы американской администрации предоставить Киеву 900 тыс доз вакцины от коронавируса COVID-19. Об этом по итогам переговоров сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Лидеры также обсудили необходимость тесного сотрудничества в области энергетической безопасности и борьбы с COVID-19, включая планы США предоставить 900 тыс доз вакцины для помощи Украине в борьбе с пандемией", - говорится в заявлении.

Кроме того, она сообщила, что во время разговора Джо Байден пригласил своего украинского коллегу посетить Вашингтон позже этим летом, передает ТАСС.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. По данным медицинского института Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 173 млн, из них более 3,7 млн человек скончались. В США выявлены 33 377 730 случаев заражения, умерли 597 938 человек. На Украине зарегистрировано 2 274 375 случаев, скончались 53 295 человек.