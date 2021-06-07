10 послевоенных достижений Азербайджана

Больше полугода прошло с момента официального подписания трехстороннего соглашения между Азербайджаном и Арменией при посредничестве России, положившего конец почти 30 годам армянской оккупации Нагорного Карабаха, пишет корреспондент Тори Макдональд в статье для EU Reporter. После подписания мирного договора в Азербайджане приступили к ликвидации ущерба, нанесенного во время Второй Карабахской войны: были разработаны планы по восстановлению и развитию недавно освобожденных территорий, а также по оказанию помощи вынужденным переселенцам, покинувшим свои дома в течение последних нескольких десятилетий.

Десять основных достижений Азербайджана за минувшие полгода:

1) Правительство Азербайджана выделило из государственного бюджета более $1,3 миллиарда на восстановление и реконструкцию освобожденных территорий. Средства уже были задействованы, и в крупных населенных пунктах ведутся работы, в том числе по восстановлению исторических памятников, музеев, мечетей и т. д.

2) Министерство культуры страны провело предварительный мониторинг путем регистрации и осмотра 314 государственных исторических и культурных памятников; большинство из них было разрушено во время армянской оккупации.

3) Почти 35 тысяч неразорвавшихся боеприпасов было обезврежено на площади более чем 9 тысяч гектаров земли. Во время оккупации мины привели к гибели и ранению более 120 азербайджанцев.

4) Более 15 тысяч человек подписали одну из самых популярных петиций на сайте change.org, в которой Армению призывают предоставить карты минных полей.

5) После тщательных обсуждений между правительством и крупными корпорациями, такими как японская компания TEPSCO и британская BP, о создании зеленых энергетических зон на освобожденных территориях, в том числе проекта строительства солнечной электростанции, продолжаются работы по восстановлению региона.

6) С 2022 года в Зангиланском районе начнется расширение застройки первых "умных сел". "Умные села" - это градостроительная концепция развития сельской местности, в которой используются инновационные решения для повышения уровня жизни с учетом имеющихся сильных сторон и возможностей.

7) Началась восстановление объектов инфраструктуры для облегчения возвращения вынужденных переселенцев в регион. К настоящему времени в рамках работ было охвачено 600 км дорог, региональных автомагистралей и более 150 км железнодорожных путей. Также запланировано строительство 3 аэропортов, один из которых будет международным.

8) Был утвержден и одобрен план восстановления города Агдам. Он предполагает создание промышленного парка, парка с мемориальным музеем в честь Победы, а также строительство подъездных путей к автомагистрали и железной дороге Барда-Агдам.

9) В преддверии восстановительных работ была завершена инвентаризация более 13 тысяч зданий и 1500 км дорог в 169 населенных пунктах на территории десяти освобожденных районов. Причем во время армянской оккупации было разрушено 409 азербайджанских населенных пунктов.

10) Впервые за почти 30 лет в Шуше, культурной столице Азербайджана, прошел музыкальный фестиваль "Хары бюльбюль".

Это довольно впечатляющий список мер, учитывая, сколько усилий необходимо для восстановления опустошенных районов. Будет интересно наблюдать за развитием и осуществлением планов по восстановлению. Подобная планомерность в достижений своих целей может сделать Азербайджан примеров для других стран.