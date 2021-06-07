Блинкен примет участие в переговорах Байдена и Путина в Женеве

Госсекретарь США Энтони Блинкен войдет в состав делегации на российско-американский саммит в Женеве. Об этом говорится в опубликованном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

По его словам, Блинкен примет участие в двусторонней встрече президента Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным в Женеве, передает ТАСС.

Напомним, в апреле президент США Джо Байден предложил президенту России Владимиру Путину провести российско-американский саммит на территории "третьей страны". На прошлой неделе в пресс-службе Кремля сообщили, что встреча глав государств пройдет в Женеве 16 июня. Это будут первые переговоры глав государств в личном формате с момента вступления Байдена в должность президента США.