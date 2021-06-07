Нефть падает в ожидании ядерных переговоров по Ирану

Вчера нефть упала после достижения новых многолетних максимумов, поскольку инвесторы ожидают результатов переговоров на этой неделе между Ираном и мировыми державами по ядерной сделке, которая, как ожидается, приведет к росту поставок нефти. Reuters отмечает, что августовские фьючерсы на нефть сорта Brent упали на 66 центов, или на 0,9%, до $71,23 за баррель, после того, как ранее достигли $72,27, самого высокого уровня с мая 2019 года.

Цена на нефть сорта WTI с поставкой в июле впервые с октября 2018 года поднялась до $70, но затем вновь снизилась. Курс составил $69,10 за баррель, что на 52 цента ниже, или на 0,8%.

Инвесторы, возможно, продали некоторые контракты, чтобы зафиксировать прибыль, когда WTI достигнет $70, отметил Авар Санду, старший менеджер по сырьевым товарам Phillips Futures. "Основное беспокойство вызывает возвращение иранских баррелей на рынок, но я не думаю, что до президентских выборов в Иране будет заключена сделка", - добавил Санду.

Данные, свидетельствующие о падении импорта нефти Китаем на 14,6% в мае, опубликованные в понедельник, также оказали давление на цены.

Тем не менее Brent и WTI выросли за последние две недели, поскольку спрос на топливо в США и Европе восстанавливается после того, как правительства ослабили ограничения в связи с COVID-19 перед летними поездками.

Ожидается, что мировой спрос на нефть превысит предложение во втором полугодии, несмотря на постепенное ослабление сокращений поставок производителями ОПЕК+, говорят аналитики.

Замедление переговоров между Ираном и мировыми державами о возобновлении ядерной сделки 2015 года и сокращение количества действующих буровых установок в США также поддержали цены на нефть.

10 июня в Вене Иран и мировые державы начнут пятый раунд переговоров, который может завершиться отменой Вашингтоном экономических санкций в отношении экспорта иранской нефти.

Аналитики ожидают, что Иран увеличит добычу на 500 тысяч - 1 миллион баррелей в день после отмены санкций.

В Соединенных Штатах количество работающих буровых установок для добычи нефти и газа упало впервые за шесть недель из-за замедления темпов роста объемов бурения. "Это говорит о том, что американские бурильщики с меньшим энтузиазмом наращивают добычу нефти в США и, следовательно, снижают риск перенасыщения предложения на мировом рынке нефти во втором полугодии 2021 года", - сказал аналитик CMC Markets Кельвин Вонг.