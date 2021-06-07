Главная » Новости

Главную дорогу Туркестанской области отремонтируют в июне

Главную дорогу Туркестанской области отремонтируют в июне

В Туркестанской области начат ремонт дорожной артерии областного значения КХ-3 «Коксаек-Аксу-Шаян-Мынбулак», которая соединяет Сайрамский и Толебийский районы.

Общая протяженность трассы составляет 22,5 км, отремонтировано уже 14 км автодороги, в июне планируется закончить работы на оставшихся 8,5 км, сообщает пресс-служба акима Туркестанской области.

Заказчиком ремонта дороги выступило областное управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

865 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!