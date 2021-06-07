Главную дорогу Туркестанской области отремонтируют в июне

В Туркестанской области начат ремонт дорожной артерии областного значения КХ-3 «Коксаек-Аксу-Шаян-Мынбулак», которая соединяет Сайрамский и Толебийский районы.

Общая протяженность трассы составляет 22,5 км, отремонтировано уже 14 км автодороги, в июне планируется закончить работы на оставшихся 8,5 км, сообщает пресс-служба акима Туркестанской области.

Заказчиком ремонта дороги выступило областное управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог.