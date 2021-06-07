В ростовской Мильчевской вырастет новый маслозавод - СМИ

В скором времени группа компаний "Светлый" возведет на Дону новый маслозавод стоимостью в три миллиарда рублей, - пишет издание "Город N" со ссылкой на заявление директора ГК Николая Гончарова.

Предприятие возведут в станице Мальчевской Миллеровского района и введут в эксплуатацию с января 2023 года. Рядом с заводом также построят электростанцию, - передает "АиФ-Ростов".

Планируется, что затраты на строительство окупятся через 6 - 10 лет. Масло предприятие будет экспортировать наливом, - говорится в сообщении.