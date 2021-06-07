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Туристов на Кубани будут прививать прямо на курортах

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Российские туристы смогут привиться от коронавируса прямо на курортах Краснодарского края, - сообщает пресс-служба администрации Кубани. 

"Курортные города должны стать лидерами по темпам вакцинации. Это позволит и жителям края, и туристам провести летний сезон комфортно, не допустить роста заболеваемости в регионе, а особое внимание необходимо уделить вакцинации работников сферы обслуживания, контактирующих с туристами со всей страны и находящихся в зоне повышенного риска. Кроме того, каждый отдыхающий, в том числе из других регионов, должен иметь возможность сделать прививку", – сказал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев, передает "АиФ-Юг". 

В течение лета курорты Кубани планируют принять около 8 млн человек. Глава региона уже поручил разработать алгоритм организации прививочной кампании для отдыхающих, задействовав для этого мобильные пункты вакцинации. Они уже работают в Туапсе, Сочи и Новороссийске, а в скором времени появятся и на других курортах края. 

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Вестник Кавказа

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