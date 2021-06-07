В Дагестане прошел массовый легкоатлетический забег

Массовый легкоатлетический забег состоялся накануне в Махачкале. Длина маршрута составила 3 км.

Организатором мероприятия выступил беговой клуб DAGRUN при поддержке спонсоров, а также Минмолодежи Дагестана. Регистрация была открыта для всех желающих.

Стоит отметить, что в забеге приняли участие 185 человек из 17 городов России, сообщает РИА Дагестан.

Лучшим среди мужчин стал Алексей Мамарин из Армавира (12 минут и 37 секунд). Среди женщин победила дагестанка Райсат Чартаева (15 минут и 27 секунд).