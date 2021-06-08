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Главный тренер чемпиона Казахстана по футболу покинул клуб

Главный тренер чемпиона Казахстана по футболу покинул клуб

Главный тренер казахстанского футбольного клуба "Кайрат" Алексей Шпилевский покинул свой пост. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице алматинского клуба в социальной сети "ВКонтакте".

После 2,5 лет работы с командой 33-летний белорусский специалист решил перебраться в Германию и возглавил "Эрцгебирге", выступающий во втором по силе дивизионе национального первенства.

Согласно опции о досрочном расторжении, "Кайрат" получит компенсацию от будущего клуба Шпилевского.

Временно исполняющим обязанности главного тренера "Кайрата" назначен казахстанский специалист Кирилл Кекер, который в нынешнем сезоне работал с командой "Кайрат-Жастар".

Напомним, после 14 туров "Кайрат" с 24 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Казахстана.

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Вестник Кавказа

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