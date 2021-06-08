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Железноводск приглашает пройти по "Пушкинскому маршруту"

Железноводск приглашает пройти по &quot;Пушкинскому маршруту&quot;

В Железноводске будет создан "Пушкинский маршрут", который объединит галерею, сквер, лестницу и терренкур. Завершить работы планируют в 222-ю годовщину поэта, проинформировали в пресс-службе администрации курорта.

В рамках работ планируется масштабная реконструкция "Пушкинской" лестницы – облицовка лестничных пролетов с использованием натурального камня, восстановление каменных подпорных стен, установка стилизованных фонарей и тематических арт-объектов.

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Вестник Кавказа

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