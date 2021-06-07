Усадьба художника Ярошенко в Кисловодске приглашает на творческий вечер

В День России 12 июня в Кисловодском музее-усадьбе художника Н.А. Ярошенко, в рамках творческого проекта "Ярошенковские субботы" пройдет вечер вокальной музыки "Россия – Родина моя!", посвященный празднику.

В программе будут исполняться лирические песни, романсы и стихи, созданные композиторами и поэтами 19-20 веков.

Солистка – Наталья Говорская (сопрано), концертмейстер – Нонна Садуллаева (фортепиано). Публика услышит произведения А. Аренского, Ц. Кюи, В. Баснера, А. Петрова, Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского, Е. Доги, А. Грибоедова, Б. Фомина, пишет "Ставропольская правда".