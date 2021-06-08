Экофорум открылся в Ингушетии

В Джейрахском районе Ингушетии стартовал четырехдневный международный экологический форум общественных организаций "MAGAS 2021", сообщает пресс-служба Минприроды региона.

"Форум собрал делегатов из 40 регионов РФ, представителей 12 стран, в том числе Алжира, Египета, Сирии, Кубы и государств. В Ингушетию приехали руководители и члены экологических организаций, волонтёрских движений и госструктур", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участники форума обсудят актуальные и жизненно важные проблемы экологии, создания новых экологических тенденций и практик, тиражирования и обмена уже существующих кейсов для увеличения аудитории экопроектов.