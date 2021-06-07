Чудо-водоросль будет бороться с неприятным запахом в Петропавловске

У жителей казахстанского Петропавловска, которые много лет страдают от резкого запаха сероводорода, появилась надежда на решение данной проблемы. Неприятный запах в городе связан с существованием с расположенного неподалеку биопруда – накопителя сточных вод.

По словам специалистов, для решения проблемы необходимо, во-первых, завершить реконструкцию очистных сооружений, и, во-вторых, произвести очистку пруда-накопителя.

И если завершение реконструкции канализационно-очистных сооружений, которая началась еще в 2005 году, а сейчас заморожена – вопрос не одного года, то произвести очистку биопруда вполне возможно в настоящее время, передает Sputnik Казахстан.

Так, внесение в водоем может быть внесен штамм микроводорослей хлореллы, которые помогут устранить запах сероводорода и улучшить химический состав воды, освободив ее от вредных примесей.

В результате водоросль "ест вредные вещества, перерабатывает, и, как обычное растение, поглощает углекислый газ и выделяет кислород, который вступает в реакцию с сероводородом и нейтрализует его", - говорится в сообщении.