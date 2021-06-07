Путин наградил Аскара Мамина орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин наградил премьер-министра Казахстана Аскара Мамина орденом Дружбы.

Указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник.

"За большой вклад в развитие международного сотрудничества в области исследования и использования космического пространства, укрепление дружбы между народами наградить орденом Дружбы Мамина Аскара Узакпаевича - премьер-министра Республики Казахстан", - отмечается в официальном документе.

Аскар Мамин с 2019 года занимает должность премьер-министра Казахстана, ранее он занимал такие посты, как министр транспорта и коммуникаций, президент и председатель правления национальной компании "Казахстанские железные дороги", также был первым заместителем премьер-министра Казахстана.