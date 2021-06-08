Учения артиллеристов морской пехоты Каспийской флотилии пройдут в Дагестане

Артиллерийские подразделения морской пехоты Каспийской флотилии примут участие в боевой подготовке в рамках лагерного сбора ракетных войск и артиллерии на полигоне Аданак в Дагестане, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

"В мероприятиях боевой подготовки на учебных полигонах принимает участие порядка 500 военнослужащих, задействовано более 100 единиц вооружения, военной и специальной техники артиллерийских подразделений береговых войск флотилии", - говорится в сообщении.

Подразделения артиллерии флотилии должны поразить объекты условного противника на удалении от 2 до 15 км как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций с применением различных боеприпасов. Более 50% мероприятий боевой подготовки пройдут в ночное время.

Артиллеристы в течение месяца выполнят более 50 различных огневых задач с применением 122-мм гаубиц Д-30, противотанковых ракетных комплексов "Корнет" и 120-мм минометных комплексов 2С12 "Сани".