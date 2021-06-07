В ингушской Назрани откроют первое в СКФО художественно-ремесленное училище

В скором времени в Назрани (Ингушетия) может открыться первое на Северном Кавказе художественно-ремесленное училище.

"Открытие первого в СКФО художественно-ремесленного училища предполагается на базе художественной школы в Назрани, в которой сосредоточены высококвалифицированные кадры. Открытие подобного образовательного учреждения даст возможность получить образование не только местной молодежи, но и ребятам из других регионов", - цитирует слова министра культуры региона Темерлана Дзейтова пресс-служба главы и правительства региона, передает "Это Кавказ".

В регионе проживают около 120 тыс детей в возрасте от 5 до 17 лет, и для развития их творческих талантов есть только одно среднее профессиональное учебное заведение - Государственный колледж искусств.

В дальнейшем будут созданы художественные мастерские для развития традиций народного изобразительного искусства и ремесел Ингушетии и народов Северного Кавказа, а также рассмотрена возможность создания музея-фонда художественно-изобразительного искусства, - добавили в пресс-службе министерства.

