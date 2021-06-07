Пединститут Северной Осетии не захотел объединяться с СОГУ

Сотрудники Северо-Осетинского педуниверситета попросили главу республики Сергея Меняйло не объединять их образовательное учреждение с Северо-Осетинском государственным университетом (СОГУ), говорится в обращении, опубликованном на официальной странице института в Instagram вуза.

Попытки слить СОГПИ и СОГУ предпринимаются с 2018 года, когда выделенные институту 249 бюджетных мест передали в университет.

"Можно, конечно, говорить о вхождении СОГПИ в СОГУ как структурного подразделения, однако уже сейчас в СОГУ идет сокращение научно-педагогических работников, поскольку даже выделение в течение последних двух лет контрольных цифр приема по тем направлениям подготовки, которые раньше реализовывало СОГПИ, не обеспечило соответствующего набора в СОГУ. При этом за то же время, несмотря на отсутствие бюджетных мест в СОГПИ в 2019 и 2020 годах, на условиях полного возмещения затрат за обучение поступило 178 человек, а в 2020 – 121", - говорится в обращении, передает "АиФ-Ставрополье".

Преподаватели уверены, что слияние преследует целью отъем исторического здания института, расположенного на одной из центральных улиц города, - говорится в сообщении.