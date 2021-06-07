В Турции началось серийное производство нового поколения "ГАЗели NN"

Легкий коммерческий автомобиль "ГАЗель NN" экологического стандарта "Евро-6" стали производить в Турции, говорится в сообщении компании "Группа ГАЗ".

Выпуск организован на сборочной площадке компании в городе Сакарья. "ГАЗель NN" - первый российский легкий коммерческий автомобиль, соответствующий экологическому стандарту "Евро-6", отметили в компании.

"Выпуск модели "ГАЗель NN" в Турции начинается с автомобильных шасси полной массой 3,5 т, на которые будут устанавливаться надстройки для различных видов бизнеса. В дальнейшем в Турции также планируется начать производство грузовых и грузопассажирских фургонов. В перспективе автомобили "ГАЗель NN" "Евро-6" будут доступны для российских клиентов", - добавили производители.