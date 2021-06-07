В Минсельхозе рассказали, что будет с ценами на мясо в 2021 году

Минсельхоз ждет сохранения в России стабильных цен на мясо в будущем году.

"Министерство ожидает сохранения цен на все виды мяса в 2021 году на стабильном уровне", - сообщили в ведомстве.

Сохранению стабильного уровня цен способствует высокая обеспеченность внутреннего рынка основными видами мяса, пояснили в Минсельхозе.

Цены сельхозтоваропроизводителей за последний месяц выросли на свинину на 0,2% (-0,7% за неделю), на говядину - на 0,9% (+0,4% за неделю), на птицу - на 0,8% (0% за неделю). При этом на баранину цены снизились на 1% (-0,7% за неделю),

В ведомстве отметили, что на цены влияет растущая конкуренция на рынке, а также применение таможенно-тарифных мер регулирования в отношении зерна и масличных, что позволяет сократить затраты животноводческих предприятий на корма.