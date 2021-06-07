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Столтенберг рассказал о планах по созыву Совета Россия - НАТО

Столтенберг рассказал о планах по созыву Совета Россия - НАТО

В настоящее время НАТО проводит контакты с Москвой с целью созыва встречи Совета Россия - НАТО (СРН) на уровне послов, рассказал в понедельник генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы предложили России провести такую встречу, но пока не получили от нее ответа. Мы сейчас проводим контакты с Россией для созыва Совета Россия - НАТО", - сказал он, выступая в Атлантическом совете.

Столтенберг напомнил, что НАТО обвиняет Россию во "вмешательстве в демократические процессы Запада, подрывные действия кибератаки и дезинформацию". При этом он добавил, что альянс считает необходимым продолжать диалог с Москвой, это поможет обеспечить предсказуемость в отношениях.

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Вестник Кавказа

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