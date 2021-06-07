ЕБРР выделит Узбекистану $70 млн на улучшение водоснабжения

Узбекистан получит от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Узбекистану $70 млн на улучшение водоснабжения в Наманганской области.

Суверенный заем в размере до $70 млн долларов будет предоставлен в пользу регионального водоканала и "Наманган сув таъминоти".

Средства будут направлены на поддержку строительства и реабилитации водозаборов, распределительных станций и сетей, магистралей и водоочистных сооружений, обслуживающих семь сельских населенных пунктов региона - Чартак, Чуст, Джумашуй, Кызыл-Роват, Пап, Ташбулак и Уйгур. С помощью этих средств также будут построены очистительные сооружения, канализационные насосные станции и сети в поселках Чуст и Джумашуй.

Работы будут софинансированы вкладом правительства Узбекистана в размере $14 млн, передает Podrobno.uz.

Инвестиции позволят подключить к водопроводным сетям около 115 тыс новых пользователей. Постоянный доступ к чистой питьевой воде получат более 170 тыс человек, которые проживают в Чустском, Наманганском и Папском районах Наманганской области.