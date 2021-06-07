Главная » Новости

Свадебный сезон в Ставрополе откроется парадом невест

Фото пресс-службы администрации Ставрополя
Фото пресс-службы администрации Ставрополя

В День России, 12 июня, в Ставрополе пройдет официальное открытие летнего свадебного сезона, в рамках которого на летней площадке "Беседка счастья" состоится церемония бракосочетания сразу для нескольких пар.

В этот же день пройдет "Парад невест" и шоу с участием творческих коллективов города, - сообщает "Ставропольская правда".

"Беседка счастья" была открыта в Ставрополе в 2017 году и сразу стала самым популярным мест в городе для проведения свадебных церемоний. Под ее крышей уже соединили свои судьбы около пяти тысяч ставропольских молодоженов, - говорится в сообщении.
 

775 просмотров





Вестник Кавказа

в Instagram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!