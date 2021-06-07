Авиакомпания Red Wings начинает полеты из Екатеринбурга в Геленджик

Базирующаяся в московском аэропорту Домодедово российская авиакомпания Red Wings 19 июня начнет выполнять прямые перелеты из Екатеринбурга в кубанский Геленджик, - сообщили сегодня в пресс-службе перевозчика.

Рейсы будут выполняться раз в неделю по субботам на российских лайнерах Superjet 100 вместимостью 100 мест. Вылет из Екатеринбурга будет осуществляться в 18:40, прибытие в Геленджик - в 20:05; вылет из Геленджика - в 20:55, прибытие в Екатеринбург - в 02:10 воскресенья, - передает "Интерфакс".

Теперь лайнеры авиакомпании будут летать из Екатеринбурга на все российские черноморские курорты. На сегодняшний день они уже выполняют перелеты в Анапу, Симферополь и Сочи, - добавили в пресс-службе авиаперевозчика.