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Экс-глава СК по Волгоградской области ответит в суде за теракт в Ростове

Экс-глава СК по Волгоградской области ответит в суде за теракт в Ростове

Экс-глава следственного комитета России по Волгоградской области предстанет перед судом в Ростове-на-Дону. 

Бывший глава регионального СК пытался устроить поджог дома через посредников. Его действия расценили, как террористический акт. Также он обвиняется в незаконном хранении оружия и в злоупотреблении должностными полномочиями.

"Обвинительное заключение утверждено 4 июня, арест бывшего следователя продлен до 10 июля, а материалы будут направлены в Ростовский окружной военный суд для дальнейшего рассмотрения", - говорится в сообщении, передает "АиФ-Ростов".

Напомним, ночью 16 ноября 2016 года пять участников ОПГ пытались сжечь дом, в котором находился губернатор Волгоградской области со своей семьей.  По данному делу задержали лидера группировки - бывшего арендатора Центрального рынка, который и дал показания против экс-главы следкома.

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Вестник Кавказа

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