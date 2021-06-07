Студенты ДГУ пройдут языковую практику в Стамбульском университете

Дагестанский государственный университет (ДГУ) и Стамбульский университет торговли будут сотрудничать, в том числе и в лингвистических стажировках для студентов вуза из Махачкалы в Турции.

"Взаимодействие ДГУ и Стамбульского университета торговли будет проходить в стажировках, стипендиях и создании совместных образовательных программ, в числе которых - лингвистические стажировки по изучению турецкого языка для студентов ДГУ уже зимой 2021 года", - рассказал начальник управления международных связей университета Камал Гираев, передает "Это Кавказ"

ДГУ в свою очередь готов оказать студентам стамбульского вуза помощь в их обучении русскому языку.

"С недавних пор русский язык стал одним из обязательных для изучения будущими работниками туристической отрасли Турции", - пояснил Гираев.

ДГУ также может организовать для турецких студентов курсы изучения дагестанских языков на базе филологического факультета вуза, - добавил он.

