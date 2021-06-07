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Цены на отели на курортах России могут заморозить на лето

Цены на отели на курортах России могут заморозить на лето

Ввести госрегулирование цен на отели на российских курортах предложила первый член Общественного совета при Ростуризме, вице-президент Российского фонда мира Елена Сутормина.

По ее мнению, на летний сезон следует заморозить цены на отели Крыма, Кубани, Северного Кавказа, Байкала, Москвы, Петербурга, Алтая, Карелии, Дальнего Востока и Калининграда.

Большинство россиян, пояснила Сутормина, в этом году из-за ограничений будут отдыхать в России, это ведет к резкому росту цен на проживание. Так, в июле количество дешевых вариантов размещения сократилось по сравнению с июнем на 20%. А количество вариантов в среднем и высоком ценовом сегменте увеличилось на 40%.

Письмо с предложением направлено главе Ростуризма Зарине Догузовой.

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