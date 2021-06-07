Цены на отели на курортах России могут заморозить на лето

Ввести госрегулирование цен на отели на российских курортах предложила первый член Общественного совета при Ростуризме, вице-президент Российского фонда мира Елена Сутормина.

По ее мнению, на летний сезон следует заморозить цены на отели Крыма, Кубани, Северного Кавказа, Байкала, Москвы, Петербурга, Алтая, Карелии, Дальнего Востока и Калининграда.

Большинство россиян, пояснила Сутормина, в этом году из-за ограничений будут отдыхать в России, это ведет к резкому росту цен на проживание. Так, в июле количество дешевых вариантов размещения сократилось по сравнению с июнем на 20%. А количество вариантов в среднем и высоком ценовом сегменте увеличилось на 40%.

Письмо с предложением направлено главе Ростуризма Зарине Догузовой.