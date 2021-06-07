Байден пообещал Зеленскому на встрече с Путиным отстаивать интересы Украины

Президент США Джо Байден сегодня побеседовал по телефону со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и пригласил его нанести визит в Вашингтон позднее этим летом, - сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Президент Байден смог сказать президенту Зеленскому, что он будет твердо отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также ее будущие устремления", - сказал Салливан, передает ТАСС.

Он также заявил президенту Зеленскому, что с нетерпением ждет возможности принять его в Белом доме, в Вашингтоне, нынешним летом после того как вернется из Европы, - добавил Салливан.

Напомним, встреча президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным пройдет в Женеве 16 июня.